Мацуев: «Не знаю Абаскаля как специалиста. Но мы также не знали и Карреру с Ваноли»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака» и назначение вместо него Гильермо Абаскаля.

«Ваноли провел всего полгода в «Спартаке», это неоднозначный период, отрезок для команды. С одной стороны, не вяжется с 35-летним болельщицким стажем 10-е место в чемпионате в юбилейный сезон, с другой стороны, Кубок, который мы ждали с 2003 года, в заполненных «Лужниках». Спасибо ему за эту работу, расставаться всегда нужно по-дружески. Несмотря на 10-е место, титул есть титул. А в Суперкубке мы должны дать матч-реванш за ту пощечину, что была в прошлом году в Петербурге. Да и вообще я считаю, что «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. Уже пора», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев заявил, что он не знает такого специалиста, как Гильермо Абаскаль.

«Но мы так же не знали и Ваноли, и Карреру. Постоянная смена тренеров держит в постоянной нервозности болельщиков. Мы помним приход Массимо Карреры, который тоже никогда не работал главным тренером, а «Спартак» стал у нас героем. Давайте поговорим по прошествии времени. Вопрос, насколько Абаскаль останется и с чем связан уход Ваноли. Могу только пожелать удачи, чтобы это все выстрелило в хорошем смысле слова. Еще с Бесковских времен мы всегда знали, что результат важен, но игра на первом вместе даже вопреки результату», — добавил Мацуев.

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».