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Мацуев: «Не знаю Абаскаля как специалиста. Но мы также не знали и Карреру с Ваноли»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака» и назначение вместо него Гильермо Абаскаля.

«Ваноли провел всего полгода в «Спартаке», это неоднозначный период, отрезок для команды. С одной стороны, не вяжется с 35-летним болельщицким стажем 10-е место в чемпионате в юбилейный сезон, с другой стороны, Кубок, который мы ждали с 2003 года, в заполненных «Лужниках». Спасибо ему за эту работу, расставаться всегда нужно по-дружески. Несмотря на 10-е место, титул есть титул. А в Суперкубке мы должны дать матч-реванш за ту пощечину, что была в прошлом году в Петербурге. Да и вообще я считаю, что «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. Уже пора», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев заявил, что он не знает такого специалиста, как Гильермо Абаскаль.

«Но мы так же не знали и Ваноли, и Карреру. Постоянная смена тренеров держит в постоянной нервозности болельщиков. Мы помним приход Массимо Карреры, который тоже никогда не работал главным тренером, а «Спартак» стал у нас героем. Давайте поговорим по прошествии времени. Вопрос, насколько Абаскаль останется и с чем связан уход Ваноли. Могу только пожелать удачи, чтобы это все выстрелило в хорошем смысле слова. Еще с Бесковских времен мы всегда знали, что результат важен, но игра на первом вместе даже вопреки результату», — добавил Мацуев.

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
Паоло Ваноли
2
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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