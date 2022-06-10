Ярцев: «Ваноли стал убирать Рассказова из состава под влиянием общественного мнения»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия команды поделился мнением об игре полузащитника Николая Рассказова.

«Хочу высказать критику в адрес журналистов, которые подняли шум вокруг хорошего игрока Рассказова. Заклевали его. Здесь уже все зависит от тренера, который под влиянием общественного мнения стал убирать его. Проигранные матчи стали сваливать на Рассказова, который только-только начал входить в игру», — сказал Ярцев.

9 июня Рассказов продлил контракт с московским клубом. В прошедшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.