Мусаев вспомнил, как играл в молодежной команде «Анжи»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев вспомнил, как играл в молодежной команде «Анжи».

— Ты попал в «Анжи», когда основа тонула в РПЛ. Гонял на автобусах?

— Ага, например, в Краснодар — по 17-18 часов. По ночам расстилали коврики между сиденьями. У кого не было подушек, подкладывали под голову портфели. Приезжали в день матча, который я проводил от и до. А уже через пару дней матч в Москве, до нее снова длинная дорога на автобусе.

— Жесть.

— Не жалуюсь, шанс выйти на новый уровень — кайф. В Москву, правда, попадали только 11-12 человек наших, остальных спускали с основы. Денег на билеты на всех ребят из молодежки просто не было. Бесплатного питания на базе тоже. И экипировки... Я тренировался в той, что получил в академии. Не платили ни премиальных, ни зарплат. И не только нам, но и сотрудникам клуба. А у них же семьи. При этом любили свою работу — огромная за это благодарность, — цитирует Мусаева Sport24.

Мусаев выступал в «Анжи» с 2018 по 2019 год.