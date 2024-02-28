Быстров признался, что приходил с перегаром на тренировку

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал, что иногда приходил на тренировку с похмелья.

— Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттулкнулись, прокатились — и полегче.

— Вы приходили с перегаром на тренировку?

— Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться, — цитирует Быстрова Sport24.

Быстров является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом России в составе «Зенита» и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Экс-полузащитник завершил игровую карьеру в 2018 году.