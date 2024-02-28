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28 февраля, 10:47

Быстров признался, что приходил с перегаром на тренировку

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал, что иногда приходил на тренировку с похмелья.

— Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттулкнулись, прокатились — и полегче.

— Вы приходили с перегаром на тренировку?

— Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться, — цитирует Быстрова Sport24.

Быстров является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом России в составе «Зенита» и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Экс-полузащитник завершил игровую карьеру в 2018 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-624813-vladimir-bystrov-prikhodil-na-trenirovku-s-peregarom-dazhe-ne-vykhodil-na-pole-shel-v-banyu
Владимир Быстров
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

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И К Ж
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