Мусаев отметил, что "Краснодар" хочет выиграть турнир, но результат второстепенен

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед заключительным матчем Кубка Париматч Премьер со "Спартаком" отметил, что его команда хочет победить, но результат второстепенен.

– Доволен первыми двумя матчами, динамикой и движением футболистов, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Сегодня также хотелось бы сделать шаг вперед. Оборотов не сбавляем. Понимаем, что нужно еще выдержать тот темп тренировочный, а уже после этого матча будет более легкая работа. Будем подходить к чемпионату в более соревновательном микроцикле.

У нас планируется еще два матча, а там будет меньше силовой и прыжковой работы. Совсем неправильно, если будем думать, как бы не проиграть. Хотим все, чтобы все, что мы отработали на тренировках, перенеслось на поле. Динамика должна быть в физическом состоянии, мы должны агрессивнее действовать в прессинге. К этому будем стремиться.

Результат важен, но он, скорее всего, второстепенен, но хотим стать первыми сто процентов. Абсолютно новый центр поля? Это большая проблема. Это центральная ось, которая, можно сказать, основообразующая в нашей игре. Конечно, нам не хватает сыгранности, но я доволен динамикой, которую вижу на тренировках. Мы многое разбираем, я показываю ребятам, как мы играли в прошлом сезоне. Динамику вижу, но это сложный процесс.

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