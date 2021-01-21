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Мусаев остался доволен товарищеским матчем «Краснодара» против «Легии»

20:39
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги товарищеского матча против «Легии» (0:0).

«Трудно реализовать все в первом матче, потому месяц паузы и сразу нагрузки. Но мы довольны тем, как прошел первый спарринг. Соперник находится в хорошем состоянии, через неделю у них начинается чемпионат Польши. Мы играли дисциплинировано, был открытый матч — момент на момент. По первой информации травм нет, это самое главное.

Ребята работают с высокой самоотдачей, приехали без лишнего веса, выполнили домашнее задание, которое мы дали. Получаем удовольствие от каждой тренировки и двигаемся вперед», — сказал Мусаев пресс-службе клуба.

 

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