Мусаев остался доволен товарищеским матчем «Краснодара» против «Легии»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги товарищеского матча против «Легии» (0:0).

«Трудно реализовать все в первом матче, потому месяц паузы и сразу нагрузки. Но мы довольны тем, как прошел первый спарринг. Соперник находится в хорошем состоянии, через неделю у них начинается чемпионат Польши. Мы играли дисциплинировано, был открытый матч — момент на момент. По первой информации травм нет, это самое главное.

Ребята работают с высокой самоотдачей, приехали без лишнего веса, выполнили домашнее задание, которое мы дали. Получаем удовольствие от каждой тренировки и двигаемся вперед», — сказал Мусаев пресс-службе клуба.