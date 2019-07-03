Мусаев не сможет быть главным тренером "Краснодара" в матчах еврокубков-2019/20

Мурад Мусаев не сможет быть главным тренером "Краснодара" в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе УЕФА.

- Одним из ключевых требований для поступления на дипломный курс UEFA Pro является наличие у соответствующего кандидата не менее одного года соответствующего тренерского опыта с лицензией UEFA A, - сказали в пресс-службе УЕФА. - Мурад Мусаев получил лицензию UEFA A только в июне 2019 года, что означает, что он не выполнил необходимые критерии. Как следствие, комиссия "Jira" решила, что Мусаеву пока не разрешается начать курс на получение диплома Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности.

Пока 35-летний специалист не получил тренерскую лицензию Pro, официально главным тренером "Краснодара" числится помощник Мусаева - Олег Фоменко, у которого данная лицензия есть. Мусаев возглавил первую команду кубанцев в апреле 2018 года.

В сезоне-2019/20 "Краснодар" выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда. (Илья Андреев)