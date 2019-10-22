Мурило: «Перед поступлением в «Крузейру» мне отказали четыре команды»

Защитник «Локомотива» Мурило рассказал о том, через что прошел перед поступлением в академию «Крузейру».

В детстве я всегда мечтал зарабатывать деньги самостоятельно, — заявил 22-летний бразилец ESPN. — Я пошел работать с отцом в магазин, где продавались велосипедные детали, но дела шли не очень хорошо. Со временем я начал заниматься садами по соседству, чтобы заработать на жизнь.

Все изменилось в 13 лет, когда я был принят в академию «Крузейру». Я был очень щупленьким и невысоким, из-за чего не поступил в школу «Васко да Гамы», «Интернасьоналя» и «Витории». Была надежда поступить в «Байю», тренер был доволен мной, но для меня не нашлось жилья, и это было очень обидно.

Только после этого я отправился в «Крузейру», где вытянул счастливый билет. Тренеры дали мне 2 пробных занятия, на которых я проявил себя и остался. Чтобы попасть на тренировку, мне нужно было рано вставать, но я всегда знал, что футбол — моя главная страсть.

В первую команду я попал случайно. Перед матчем «Крузейру» с «Жоинвиллем» из строя выбыли несколько защитников, и тренеры обратили внимание на меня. Это был 2017-й год, мы разгромили «Жоинвилль» 8:2. Ко мне повернулась удача, и я оказался достаточно хладнокровным, чтобы ей воспользоваться. Я по-прежнему слежу за «Крузейру» и рад, что после серии неудач они одержали важные победы в последних двух играх.

Мурило перешел в «Локомотив» из «Крузейру» летом 2019 года. В текущем сезоне защитник сыграл в 14 матчах, в которых результативными действиями не отметился.