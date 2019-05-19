Мурад Мусаев: "Я бы не сказал, что "Краснодар" борется с "Локомотивом"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед игрой 29-го тура чемпионата России с "Арсеналом" отметил, что его команда не отвлекается на турнирные расклады. "Быки" еще имеют шанс стать вторыми и напрямую выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Мы привыкли к давлению. Нам нужно выйти и сделать работу хорошо, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев. – Нужно нейтрализовать индивидуально сильных футболистов "Арсенала". Должна быть подстраховка постоянно. Постараемся использовать слабые стороны "Арсенала" в атаке и обороне.

Обе команды любят играть в футбол. Игра будет на встречных курсах с взаимным высоким прессингом. Будет интересно.

Я бы не сказал, что мы боремся с "Локомотивом" за второе место, потому что нас могут догнать другие команды. Не хочется смотреть в таблицу, чтобы не отвлекаться.