Мурад Мусаев: «Смотрели Тила, но там тоже завысили цену»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об игроках, которых клуб не сумел подписать в летнее трансферное окно.

35-летний российский специалист отметил, что «Краснодар» интересовался полузащитником Гусом Тилом («Спартак») в тот момент, когда голландец выступал за АЗ.

«Был футболист, которого ты просил, но его не купили или не хватило денег?Никогда не приходят все, кого хочешь, — сказал Мусаев в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Хотели взять Идрисси из АЗ, но цена в 10 миллионов евро завышена. Он стоит 5 миллионов. Мы смотрели Тила, которого взял «Спартак», но там тоже завысили цену. Еще был интересный парень в «Малаге» Онтиверос, он сейчас в «Вильярреале». Играет слева, правая нога волшебная. Клуб был готов его отпустить, но футболист предпочел остаться в Испании».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей