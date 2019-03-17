Мурад Мусаев: "Никогда не видел, чтобы ставили такие пенальти"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Локомотива"​ (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России сказал, что на игре команды сказался плотный календарь. По его мнению, судья ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

– "Локомотив" выглядел свежее нас, – сказал Мусаев. – Мы много ошибались в атаке, два-три раза дарили им возможности. Когда ты устал и играешь третий матч за неделю, важно не дарить моменты сопернику. Ну и пенальти. Никогда не видел, чтобы такие ставили.

На данный момент "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков. В активе "Локомотива" также 35 очков, железнодорожники располагаются ниже "быков" по дополнительным показателям. (Андрей Михайлов)

"Локомотив" "Краснодар": пенальти в ворота гостей назначен ошибочно