Мурад Мусаев: "Куэва хотел играть, но не хотел тренироваться. А Перейра умирал на тренировках"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал уход Кристиана Куэвы. Перуанец перешел в кубанский клуб в начале сезона, но в январе ушел в аренду в "Сантос".

- Куэва привык, что во всех своих клубах он не играет в обороне, привык быть первой скрипкой. А у нас задача, чтобы все участвовали в прессинге. И когда он выходил в основе, он себя не проявлял. Можно закрыть глаза, если ты не хочешь работать, но решаешь матчи.

По уровню он один из лучших игроков, которых я видел, но у него другой менталитет. У него основные конкуренты были Перейра и Мамаев. Он хотел играть, но не хотел тренироваться. А Перейра умирал на тренировках.