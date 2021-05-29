Мухин прокомментировал переход в ЦСКА

Полузащитника сборной России Максим Мухин после перехода из «Локомотива» в ЦСКА поблагодарил красно-синих за доверие.

— Я очень рад присоединиться к ЦСКА, — цитирует пресс-служба клуба Мухина. — Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера.

— Ты был на просмотре в нашем клубе пару лет назад. Насколько это важный факт в твоей биографии?

— Конечно, важный. Помню, в тот момент шел Чемпионат мира — 2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто!

— Что хочешь сказать болельщикам армейцев?

— Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100 процентов и заслуживать их доверие на поле.