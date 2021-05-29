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Мухин прокомментировал переход в ЦСКА

00:54
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Полузащитника сборной России Максим Мухин после перехода из «Локомотива» в ЦСКА поблагодарил красно-синих за доверие.

— Я очень рад присоединиться к ЦСКА, — цитирует пресс-служба клуба Мухина. — Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера.

— Ты был на просмотре в нашем клубе пару лет назад. Насколько это важный факт в твоей биографии?

— Конечно, важный. Помню, в тот момент шел Чемпионат мира — 2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто!

— Что хочешь сказать болельщикам армейцев?

— Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100 процентов и заслуживать их доверие на поле.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-mukhin-sdelayu-vse-chtoby-opravdat-doverie/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport%2Fstory%2FLokomotiv_obyavil_operekhode_Mukhina_vCSKA--e48e786c074

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