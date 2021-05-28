Как ЦСКА договорился с «Локомотивом» по трансферу Мухина? Комментарий Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» переход в армейский клуб 19-летнего полузащитника Максима Мухина, который в минувшем сезоне выступал за «Локомотив».

— Как проходили переговоры по Мухину?

— Они получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство «Локомотива» за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для «Локо» была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства.

— И как удалось договориться?

— Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Это заслуга руководства «Локо», ну и мы, со своей стороны, по-партнерски отнеслись к этой ситуации. Понятно, что любой клуб может оказаться в такой непростой истории, когда по тем или иным причинам (подробностей я не знаю) был подписан контракт, ограничивающий возможности клуба.

— Иными словами, ЦСКА заплатил за Мухина больше 15 миллионов рублей, о которых писали СМИ?

— Условия существенно отличаются от того, что было прописано.

(Виталий Айрапетов)