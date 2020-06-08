Может ли ЦСКА дозаявить Вагнера? В повестке исполкома РФС есть необычный пункт

Даже если нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА, заключив на этой неделе контракт с армейцами, красно-синие не смогут дозаявить его для участия в чемпионате России-2019/20, утверждают наши источники в РФС.

Разговоры о возможной дозаявке начались из-за пункта повестки заседания исполкома РФС, которое пройдет завтра. Он выглядит так:

«3. О внесении изменений в регламенты РФС.

— О внесении изменений в регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в связи с введением дополнительных оснований для регистрации футболистов вне регистрационного периода в сезоне 2019-2020 гг."

Можно предположить, что он относится как раз к тем, кто недавно стал свободным агентом и готов выступать за новую команду, — как, к примеру, Вагнер Лав или Джордже Деспотович. На самом деле изменения в регламенте коснутся тех, кто был арендован и чьи арендные соглашения закончились в мае или заканчиваются в июне. Эти соглашения продлят, а футболистов фактически придется дозаявить. Для этого и внесут уточнения в документы. Кроме того, некоторые клубы смогут внести в заявки своих же молодых игроков. (Александр Бобров)