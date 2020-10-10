Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. Подробности от Ильи Геркуса
В прошлом году, когда полузащитник Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак», сообщает Илья Геркус в своем Telegram-канале.
После удачного трансфера нападающего Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агентство Wasserman предложили игрока в аренду. Но на тот момент спортивный директор красно-белых Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.
Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговоренных условиях.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.