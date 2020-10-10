Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. Подробности от Ильи Геркуса

В прошлом году, когда полузащитник Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак», сообщает Илья Геркус в своем Telegram-канале.

После удачного трансфера нападающего Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агентство Wasserman предложили игрока в аренду. Но на тот момент спортивный директор красно-белых Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.

Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговоренных условиях.