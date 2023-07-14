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Мойзес назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о капитане команды Игоре Акинфееве.

«Его ни с кем не сравнить, достижения Игоря уникальны. Не умаляю достоинства молодых вратарей ЦСКА, они подают надежды. Просто Акинфеев — особенный. Он провел здесь 20 лет, завоевал 21 титул. Да вы сами знаете об Игоре больше, чем я, что мне добавить? Это легенда, без сомнения. Величайший игрок, превосходный вратарь очень высокого уровня! Сто процентов лучший в России сейчас», — приводит слова Мойзеса Sport24.

В составе ЦСКА Акинфеев играет с 2003 года. Сезон-2023/24 станет 21-м для него в основной команде армейцев. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок, а также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

В сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-14-akinfeyev-luchshiy-vratar-rossii-100-legenda-moyzes-o-kapitane-tsska
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