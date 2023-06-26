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Сегодня, 17:35

Мойзес и Роша присоединятся к сборам ЦСКА позже

Руслан Минаев
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ЦСКА начал подготовку к новому сезону на базе клуба в Новогорске, сообщает пресс-служба армейцев.

К основной команде присоединились игроки молодежки — полузащитник Артем Бандикян и вратарь Егор Бесаев.

Игроки, принимавшие участие в матчах сборных, а также защитника Мойзес Барбоза и Виллиан Роша присоединятся к команде позднее.

Первый сбор армейцев завершится 4 июля товарищеским матчем с «Нефтехимиком». Затем команда соберется на базе в Ватутинках 7-го числа.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Мойзес Барбоза
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