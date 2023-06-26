Карапузов вернулся в «Динамо»
Российский полузащитник Владислав Карапузов вернулся из «Ахмата» в московское «Динамо».
«Карапузов вернулся из аренды. Игрок провел сезон в «Ахмате». Сейчас в расположении «Динамо» он проходит медосмотр», — приводит заявление пресс-службы «Динамо» «Чемпионат».
В минувшем сезоне 23-летний Карапузов провел 22 матча за «Ахмат» в чемпионате России, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.
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Ростов – Факел
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