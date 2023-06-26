Мор заявил, что «Спартаку» надо становиться сильнее
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что для чемпионства красно-белым не надо ждать ослабления «Зенита», а нужно самим становиться сильнее.
«Я бы не стал говорить, что Малком и Вендел наверняка уйдут. Думаю, вряд ли «Зенит» позволит уйти сразу двоим. Допускаю, что могут отпустить только одного. Не верю в массовый уход бразильцев. Малком — это штучный товар, а Вендела можно заменить безболезненно. Их уход вряд скажется на перспективе чемпионства «Зенита» в следующем сезоне. Но допускаю, что сделать это будет сложнее. Повысит ли возможный уход Малкома и Вендела шансы «Спартака» на чемпионство? Ха-ха, я бы так не рассматривал. «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство, надо самому становиться сильнее, а не ждать, когда уже наконец станет слабее «Зенит», — приводит слова Мора Legalbet.
В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -