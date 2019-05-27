"Моя принцесса". Луиз Адриану опубликовал фотографию с девушкой

Форвард "Спартака" Луиз Адриану опубликовал в Инстаграме фотографию со своей девушкой Екатериной Дорожко.

- Моя принцесса, - подписал фотографию бразилец.

У 32-летнего Луиза Адриану трое детей от жены Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану. Ранее Дорожко заявила, что не разрушала семью футболиста.

Во время матча 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2) Адриану вышел в прямой эфир в Инстаграме, что вызвало возмущение многих болельщиков.

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