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Сегодня, 20:03

Мостовой — о поражении «Спартака»: «После 0:3 я хотел опять поехать в больницу»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от матча 12 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима. Хотя первые сомнения у меня появились, когда я состав увидел, и он вызвал у меня недоумение. Объясню, почему.

Еще на игре с «Локомотивом» меня смутил Абена. Показалось, что у него был лишний вес, и по итогу его и заменили, вроде даже в перерыве. В принципе, в этом матче уже после перерыва можно было бы заменить 3-4 человек. Вообще, при 1:0 «Спартак» еще мог вернуться в игру, но при 2:0 с такой командой, как «Краснодар», играть очень сложно. Все же это не с каким-нибудь Нижним Новгородом играть.

Жалко, что так произошло. Если бы до матча сказали, что «Спартак» так сыграет и проиграет 0:3 дома, то мне бы сказали, что я больной. А после 0:3 я хотел опять поехать в больницу», — сказал Мостовой «СЭ».

Некоторое время назад экс-футболист был госпитализирован в связи с камнями в почках.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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