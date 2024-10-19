Николич приехал на матч ЦСКА с махачкалинским «Динамо» с синяком под глазом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прибыл на игру 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» с фингалом под глазом.

На предматчевом интервью Николич объяснил, что столкнулся с одним из игроков армейцев на тренировке.

«Синяк? Произошел рабочий момент на тренировке. Ничего страшного, бывает», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

После первого тайма матча ЦСКА — «Динамо» Махачкала счет 0:0. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.