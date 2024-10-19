«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Мусаев вывел армейцев вперед

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» — 1:0.

23-летний футболист воспользовался ошибкой защитника хозяев Валентина Пальцева и вышел один на один с вратарем Давидом Волком. Форвард красно-синих переиграл оппонента и направил мяч в сетку.