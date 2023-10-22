Мостовой — о продлении контракта с «Зенитом»: «Тут такой пункт: покажешь хорошую игру — уедешь в Европу!»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.

— Вы недавно продлили контракт с «Зенитом». Получается, все, в Европу не собираетесь?

— Нет, почему? Мечтаю! Есть пункты, по которым я могу уехать. С раздумьями о будущем я не просто подписывал контракт, чтобы остаться тут на всю жизнь. Хочу, конечно, уехать. Тут такой пункт: покажешь хорошую игру — уедешь!

— Ожидали, что «Крылья» будут настолько грубо играть?

— Я бы не сказал, что они супергрубо играли. Я не увидел ничего сверхъестественного. Кто-то с кровью ушел с поля? Ну, может там песок на поле был, знаете, когда падаешь... Это же нормально, мы в футбол играем, не танцуем. Я тоже после каждой игры с кровью ухожу, ничего здесь такого нет. «Крылья» до матча с нами шли на втором месте, поэтому, конечно, они играли агрессивно, хотели победить и увезти очки. Так что нормально, что они агрессивно играли.

— А то, что «Зенит» не на первом месте, как-то давит на команду?

— Да. Пять очков отставания от «Краснодара», восемь было до игры — смотришь в таблицу, непривычно. Но вам же всем хотелось интриги в чемпионате? Вот, гонка начинается.

— Хотелось бы уйти на зимнюю паузу первыми?

— Да, конечно. Вот через два тура мы играем с «Краснодаром», очень интересный матч будет.

10 октября стало известно, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». 25-летний футболист выступает за петербуржцев с 2019 года. Всего за сине-бело-голубых на его счету 115 матчей, 22 гола и 10 результативных передач.