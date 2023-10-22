Мостовой — о продлении контракта с «Зенитом»: «Тут такой пункт: покажешь хорошую игру — уедешь в Европу!»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.
— Вы недавно продлили контракт с «Зенитом». Получается, все, в Европу не собираетесь?
— Нет, почему? Мечтаю! Есть пункты, по которым я могу уехать. С раздумьями о будущем я не просто подписывал контракт, чтобы остаться тут на всю жизнь. Хочу, конечно, уехать. Тут такой пункт: покажешь хорошую игру — уедешь!
— Ожидали, что «Крылья» будут настолько грубо играть?
— Я бы не сказал, что они супергрубо играли. Я не увидел ничего сверхъестественного. Кто-то с кровью ушел с поля? Ну, может там песок на поле был, знаете, когда падаешь... Это же нормально, мы в футбол играем, не танцуем. Я тоже после каждой игры с кровью ухожу, ничего здесь такого нет. «Крылья» до матча с нами шли на втором месте, поэтому, конечно, они играли агрессивно, хотели победить и увезти очки. Так что нормально, что они агрессивно играли.
— А то, что «Зенит» не на первом месте, как-то давит на команду?
— Да. Пять очков отставания от «Краснодара», восемь было до игры — смотришь в таблицу, непривычно. Но вам же всем хотелось интриги в чемпионате? Вот, гонка начинается.
— Хотелось бы уйти на зимнюю паузу первыми?
— Да, конечно. Вот через два тура мы играем с «Краснодаром», очень интересный матч будет.
10 октября стало известно, что Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». 25-летний футболист выступает за петербуржцев с 2019 года. Всего за сине-бело-голубых на его счету 115 матчей, 22 гола и 10 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1