У футболиста «Зенита» Марио Фернандеса родился сын

Защитник « Зенита» Марио Фернандес и его супруга Мариана стали родителями, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В семье футболиста 22 октября родился сын, которого назвали Дави. Фернандес и Мариана состоят в браке с декабря 2020 года. У защитника также есть дочь от предыдущих отношений.

Фернандес выступает за «Зенит» с 2023 года. За бело-голубых 33-летний защитник провел 12 матчей. С 2012 по 2022 год бразилец был игроком ЦСКА.