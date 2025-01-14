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Сегодня, 12:35

Мостовой призвал Абаскаля стать гандбольным тренером: «Там правила намного легче»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о желании вернуться работать в Россию.

«Да, он говорил, что ему было комфортно и хорошо — ну, а как еще? Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал главным тренером московского «Спартака». Скажи спустя 2-3 года такое кому-нибудь, все в шоке будут, скажут: «Как это возможно?».

Конечно, я его понимаю, таких людей я встречал на своем пути. А почему все эти люди в футбол лезут? Почему не идут в гандбол или баскетбол? Там правила намного легче: выучили — и рассказывайте», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Александр Абустин

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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