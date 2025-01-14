Мостовой призвал Абаскаля стать гандбольным тренером: «Там правила намного легче»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о желании вернуться работать в Россию.

«Да, он говорил, что ему было комфортно и хорошо — ну, а как еще? Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал главным тренером московского «Спартака». Скажи спустя 2-3 года такое кому-нибудь, все в шоке будут, скажут: «Как это возможно?».

Конечно, я его понимаю, таких людей я встречал на своем пути. А почему все эти люди в футбол лезут? Почему не идут в гандбол или баскетбол? Там правила намного легче: выучили — и рассказывайте», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Александр Абустин