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Мостовой — о возможной стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что согласится пройти стажировку в «Оренбурге» в рамках обучения на тренерскую лицензию. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Давид Деограсия.

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид — испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском. Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603745-mostovoy-o-stazhirovke-v-orenburge-deograsiya-smogby-mnogomu-nauchitsya-rabotaya-so-mnoy
Александр Мостовой
Футбол
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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