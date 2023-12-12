ЦСКА проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции и сыграет 8 контрольных матчей

ЦСКА проведет восемь товарищеских матчей во время зимних сборов, сообщает пресс-служба армейцев.

12-13 января игроки в Москве пройдут углубленный медицинский осмотр, после чего они отправятся на первый сбор в Абу-Даби, который пройдет с 14 по 26 января. В ОАЭ ЦСКА проведет два товарищеских матча. Еще два сбора армейцы пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и расположился на 8-м месте.