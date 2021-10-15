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Мостовой считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

16:56
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В этом матче нет фаворита. «Спартак» выправил ситуацию, о которой я говорил еще после первого тура. После побед все затихли, хотя много говорили, что все плохо. А сейчас если «Спартак» обыгрывает «Динамо», то они опережают их в таблице. Но если не будет победы, то ничейный результат устроит обе команды. Жалко, что Промес получил травму, для клуба это потеря. У «Динамо» молодость, но ей свойственно колебание и ошибки. Голы в матче точно будут, так как и там, и там есть проблемы в защите», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет на Открытие Банк Арене 16 октября в 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры