Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В этом матче нет фаворита. «Спартак» выправил ситуацию, о которой я говорил еще после первого тура. После побед все затихли, хотя много говорили, что все плохо. А сейчас если «Спартак» обыгрывает «Динамо», то они опережают их в таблице. Но если не будет победы, то ничейный результат устроит обе команды. Жалко, что Промес получил травму, для клуба это потеря. У «Динамо» молодость, но ей свойственно колебание и ошибки. Голы в матче точно будут, так как и там, и там есть проблемы в защите», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет на Открытие Банк Арене 16 октября в 19:00 по московскому времени.