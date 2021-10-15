Мостовой считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
«В этом матче нет фаворита. «Спартак» выправил ситуацию, о которой я говорил еще после первого тура. После побед все затихли, хотя много говорили, что все плохо. А сейчас если «Спартак» обыгрывает «Динамо», то они опережают их в таблице. Но если не будет победы, то ничейный результат устроит обе команды. Жалко, что Промес получил травму, для клуба это потеря. У «Динамо» молодость, но ей свойственно колебание и ошибки. Голы в матче точно будут, так как и там, и там есть проблемы в защите», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет на Открытие Банк Арене 16 октября в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю