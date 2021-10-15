Ярцев: «К чести Федуна, он не поддался панике фанатов и дал Витории шанс»

Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев высказался о неудачном старте «Спартака» в сезоне-2021/22 и реакции владельца клуба Леонида Федуна на результаты команды.

«Думаю, сыграло то, что Витория готовил к сезону один состав, а начал его с другим, в который из сборных вернулись Джикия, Зобнин, Соболев, Промес, Крал, Ларссон. Они приехали в разном состоянии — кто-то не был готов физически, кто-то эмоционально. А ведь все они из тех, через кого строится игра. И пока сборники набирали форму, «Спартак» буксовал: провалил в Лигу чемпионов, проиграв «Бенфике», уступил скромной «Легии» в Лиге Европы, проиграл дома «Нижнему Новгороду» и «Сочи». К чести Федуна, он не поддался поднятой в СМИ и фанатами панике, проявил терпение, продолжив доверять тренеру», — рассказал Ярцев.

16 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 19.00 (мск). «Красно-белые» занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 10 играх.

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