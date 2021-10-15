ЦСКА перезапустил официальный Telegram-канал
Пресс-служба ЦСКА объявила о перезапуске официального клубного Telegram-канала.
«Долгое время здесь была только новостная лента сайта, но теперь всё будет гораздо наряднее! Вас ждет оперативная информация, эксклюзивный контент, а также интервью, квизы, лайвы и многое другое, чего вы не найдете в других аккаунтах клуба», — говорится в публикации в Telegram-канале армейцев.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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