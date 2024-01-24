Игнатьев: «На данном этапе «Зенит» выглядит очень убедительно во всех компонентах игры»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Зенита» в товарищеском матче над «Чонбуком» (5:1).

«Далеко идущих выводов пока делать рано. Но на данном этапе «Зенит» выглядит очень убедительно во всех компонентах игры. Вначале команда допускала много технического брака. Пока не все ребята чувствуют игровую тональность, поэтому ошибки были неизбежны. Но и в первом тайме команда управляла процессом, хотя много пропускала атак. А второй тайм — безоговорочная победа. Уровень работоспособности у «Зенита» оказался выше. Игроки южнокорейской команды подустали, а «Зенит» проявил на этом фоне свое мастерство. Мне очень он понравился во втором тайме. Впечатление отрадное», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

В следующем матче на сборе в ОАЭ петербургский клуб 27 января сыграет с «Уралом». После 18 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.