Советник Федуна Камоцци назвал Дзюбу полезным игроком, который делает разницу

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности турецкого «Галатасарая» в трансфере Артемы Дзюбы.

«Я пока ничего не слышал о том, что Дзюба может перейти в «Галатасарай». Если он окажется в турецком клубе, он будет полезным игроком там. Он, безусловно, делает разницу на поле, особенно когда дело доходит до длинных передач в штрафную. Он может стать ключевым игроком, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол. Длинные передачи в штрафную — его все. Если «Галатасарай» будет играть на контратаках, то у Дзюбы будут проблемы там», — сказал Камоцци «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.