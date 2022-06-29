Советник Федуна Камоцци назвал Дзюбу полезным игроком, который делает разницу
Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности турецкого «Галатасарая» в трансфере Артемы Дзюбы.
«Я пока ничего не слышал о том, что Дзюба может перейти в «Галатасарай». Если он окажется в турецком клубе, он будет полезным игроком там. Он, безусловно, делает разницу на поле, особенно когда дело доходит до длинных передач в штрафную. Он может стать ключевым игроком, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол. Длинные передачи в штрафную — его все. Если «Галатасарай» будет играть на контратаках, то у Дзюбы будут проблемы там», — сказал Камоцци «СЭ».
Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -