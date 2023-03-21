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Мостовой не считает, что Галактионов добивается успеха с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов добивается успеха с командой.

«Как оценю работу Галактионова в начале года? Для меня вообще было не понятно назначение этого человека в «Локомотив», он находился с «Нижнем Новгородом» там же, где и они. Но я-то знаю, как он оказался в «Локомотиве»... Он еще и совмещает с молодежной сборной, что ни в одной стране Европы нет! С этим усилением и составом, который был у «Локомотива», они с любым тренером должны были вылезать из этой ситуации. Для меня ничего удивительного в их результатах нет. Было удивление только в том, как другие клубы могли Дзюбу не подписывать. Болельщики «Локомотива» хвалят Галактионова? Это наш русский футбол. У нас же быстро это все, много пафоса и шумихи. Ой, кошмар. Галактионова до этого никто не знал, потому что он не играл в футбол и вообще ничего не делал. Был просто каким-то там, но был с кем-то в хороших отношениях. Его назначили свои люди. Вот почему Галактионова не оценивали, когда он работал в молодежной сборной, когда он там просто провалился? Он же должен был уйти в отставку, но он не ушел почему-то! Он остался, потому что это деньги и слава. Сейчас его и здесь вознесут и сделают чуть ли не лучшим тренером. Вот в этом и беда нашего футбола», — приводит слова Мостового Legalbet.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. Под руководством тренера железнодорожники провели восемь матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели четыре поражения.

В 20 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-galaktionova-hvalyat-koshmar-on-ne-igral-v/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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