Мостовой не считает, что Галактионов добивается успеха с «Локомотивом»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов добивается успеха с командой.
«Как оценю работу Галактионова в начале года? Для меня вообще было не понятно назначение этого человека в «Локомотив», он находился с «Нижнем Новгородом» там же, где и они. Но я-то знаю, как он оказался в «Локомотиве»... Он еще и совмещает с молодежной сборной, что ни в одной стране Европы нет! С этим усилением и составом, который был у «Локомотива», они с любым тренером должны были вылезать из этой ситуации. Для меня ничего удивительного в их результатах нет. Было удивление только в том, как другие клубы могли Дзюбу не подписывать. Болельщики «Локомотива» хвалят Галактионова? Это наш русский футбол. У нас же быстро это все, много пафоса и шумихи. Ой, кошмар. Галактионова до этого никто не знал, потому что он не играл в футбол и вообще ничего не делал. Был просто каким-то там, но был с кем-то в хороших отношениях. Его назначили свои люди. Вот почему Галактионова не оценивали, когда он работал в молодежной сборной, когда он там просто провалился? Он же должен был уйти в отставку, но он не ушел почему-то! Он остался, потому что это деньги и слава. Сейчас его и здесь вознесут и сделают чуть ли не лучшим тренером. Вот в этом и беда нашего футбола», — приводит слова Мостового Legalbet.
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. Под руководством тренера железнодорожники провели восемь матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели четыре поражения.
В 20 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4