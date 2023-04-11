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Сегодня, 17:53

Мостовой назвал Тюкавина средним футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и ряда других игроков.

«Зенит» может купить новых футболистов? С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берешь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить. Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство? Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем. Тюкавин? Чего из него делать звезду? Обычный средний футболист", — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005080959_mostovoy_chego_iz_tyukavina_delat_zvezdu_sredniy_futbolist
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
4
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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