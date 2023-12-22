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Сегодня, 17:28

Мостовой хочет найти клуб для стажировки поближе к Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил, что пока не определился, в какой команде будет проходить стажировку в качестве тренера.

«На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал. Кто ко мне будет обращаться? Пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создает никаких трудностей. Да, в «Оренбурге» мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба — нифига себе! Не забывайте, Мостовой — это все-таки имя для них. Почему не пойду туда? Они улетают и проводят сборы непонятно где. Для меня сложно поехать в тот же Дубай: сейчас все непросто с перелетом и переездом. Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее Мостового приглашал на стажировку главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606497-mostovoy-khochetsya-nayti-klub-poblizhe-k-moskve-i-poyti-na-praktiku-uzhe-v-razgar-sezona-a-ne-na-sborakh
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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