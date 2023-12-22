Жуков назвал Ивича и Осинькина лучшими тренерами РПЛ 2023 года

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» выбрал лучших тренеров РПЛ 2023 года.

«По моему мнению, тренер года — Ивич. Или он, или Осинькин», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Крылья Советов» расположились на 6-й строчке с 29 баллами.