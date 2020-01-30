«Мостовооооой». Болельщики «Сельты» оригинально отреагировали на подписание Смолова
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Болельщики испанского клуба оригинально отреагировали на этот трансфер.
— Мостовооооооой, — написал один из фанатов, вспомнив Александра Мостового, который провел за «Сельту» порядка 250 матчей.
OFICIAL ? Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020
?Bienvenido! ?? #BenvidoSmolov
— Мостовой или Карпин, объясните ему, что такое «Сельта» и что это значит, — отметил другой фанат.
OFICIAL ? Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020
?Bienvenido! ?? #BenvidoSmolov
29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.