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«Мостовооооой». Болельщики «Сельты» оригинально отреагировали на подписание Смолова

21:29
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Болельщики испанского клуба оригинально отреагировали на этот трансфер.

— Мостовооооооой, — написал один из фанатов, вспомнив Александра Мостового, который провел за «Сельту» порядка 250 матчей.

— Мостовой или Карпин, объясните ему, что такое «Сельта» и что это значит, — отметил другой фанат.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

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