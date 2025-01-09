Московское «Динамо» отдало защитника Лепского в аренду в «Сокол»

Московское «Динамо» объявило о переходе защитника Ивана Лепского в «Сокол». Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2024/25.

19-летний россиянин в этом сезоне провел 8 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Сокол» после 21 тура первой лиги набрал 19 очков и занимает 16-е место в таблице.