Батраков сравнил ЮФЛ с РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о системе ЮФЛ.

«У меня отношение только положительное. Играешь с лучшими академиями страны, ездишь на разные выезды. Максимальная схожесть с РПЛ. Там много топовых матчей, которые помогают прогрессировать, — сказал Батраков «СЭ» после получения премии «Первая пятерка».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Дарик Агаларов