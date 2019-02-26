Мосгорсуд отклонил апелляцию. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий останутся в СИЗО до 8 апреля

Московский городской суд во вторник, 26 февраля, рассмотрел апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля и принял решение их отклонить. Обвиняемые выступали по видеосвязи.

Таким образом, Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, пробудут в заключении до 8 апреля. Напомним, что 6-го февраля Тверской районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражей всех четверых обвиняемых и принял решение его удовлетворить. То же самое было и в середине декабря прошлого года, когда Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов – игроки остались в СИЗО до 8 февраля.

Инциденты произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года. Кокорин и Мамаев с младшим братом форварда "Зенита" Кириллом и Протасовицким поучаствовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем в одном из столичных кафе атаке этой компании напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои".

10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство". Кокорин и Мамаев прибыли в полицию для дачи объяснений после того, как им был обозначен крайний срок с угрозой объявления в федеральный розыск и были задержаны на 48 часов.

Нападения были переквалифицированы со статьи "побои" и выведены в уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В ней идет речь о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции - лишение свободы на срок до 7 лет.

11 октября Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток - до 8 декабря 2018 года. 15 октября защита обоих футболистов обжаловала решение суда об аресте, но 19 октября Московский городской суд отклонил апелляции. Все они выступали по видеосвязи, находясь за решеткой. Они помещены под стражу до 8 декабря в столичном СИЗО-2 "Бутырка" .

1 ноября Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара", в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213-я УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу. 8 ноября стало известно о возможности продления ареста игроков на два месяца – до 8 февраля 2019 года, и 30 ноября Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева, и отказался передавать их на рассмотрение президиума.

Позднее пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года, которое было удовлетворено 5-го декабря. Таким образом, футболисты провели под стражей еще два месяца, однако следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста до 8 апреля. 6-го февраля Тверской районный суд продлил арест всех обвиняемых до 8-го апреля. 12-го февраля стало известно, что адвокаты подали апелляции на это решение.

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