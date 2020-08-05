Моро подпишет контракт с «Динамо» на пять лет

Как стало известно «СЭ», футболист загребского «Динамо» Никола Моро подпишет контракт с «Динамо» до конца текущей недели, если пройдет медосмотр.

Стороны согласовали с 22-летним футболистом контракт на пять лет. В клубе надеются, что Моро сможет принять участие в матче первого тура с «Уралом» в Екатеринбурге 10 августа, однако для этого надо решить еще и визовые вопросы.

Игрок обойдется существенно дешевле 10 миллионов евро, о которых говорится в хорватском издании «Спортске новости». Моро станет вторым новичком бело-голубых после Даниила Фомина из «Уфы». (Константин Алексеев)