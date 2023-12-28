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Сегодня, 15:28

Монарев рассказал о конфликте с Газзаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарев, получивший в 2009 году российское гражданство, рассказал о конфликте с экс-главным тренером армейцев Валерием Газзаевым.

«Ни разу не выходил в старте в свой последний год в ЦСКА. Зато на замену — раз 16-17. И как считаю, неплохо — повода держать себя на лавке не давал, рассчитывал на шансы, чтобы закрепиться. Но не получил ни одного. Играли Кириченко и Гогниев. Плюс Семак был на этой позиции, а еще был Пиюк. Я рвался на поле и сильно нервничал. Отношения накалялись, в итоге мы с Газзаевым резко высказали друг другу. Пришлось уехать. Я и не выходил из чехла. Только на замену. И ведь были моменты, когда Газзаева не устраивало нападение — перебивались все варианты, а я не играл. У меня не было иллюзий. В итоге Гинер мне сказал: «Вижу, какая ситуация. У меня к тебе претензий нет. Готовы отпустить в аренду». Из-за конфликта с Газзаевым не было в заявке на золотой матч с «Локомотивом»? Да, все тот же конфликт. Я уже работал с дублем. Вот в финале Кубка с «Зенитом» Газзаев меня выпустил. Я этого, честно, не ожидал. Только вернулся от перелома кисти — и попал в лист, а в итоге выскочил на десять минут. За это спасибо. Единственный трофей в моей карьере», — приводит слова Монарева Sport24.

Монарев выступал за ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего за московский клуб он провел 24 матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608107-eks-futbolist-tsska-o-konflikte-s-gazzayevym-on-mne-meshal-ne-daval-igrat-shans-ya-ne-poluchil-ne-vykhodil-iz-chekhla
Роман Монарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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