Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошла адаптация иностранных новичков в московском клубе.

— Освоиться — освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут — ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных играх. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.

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