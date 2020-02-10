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«Молодому иностранцу сложно понять, что такое «Спартак». Джикия — о легионерах

01:05
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошла адаптация иностранных новичков в московском клубе.

— Освоиться — освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут — ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных играх. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации.

Полностью интервью Георгия Джикии читайте на сайте «СЭ»

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