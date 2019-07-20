Молодежный состав ЦСКА победил "Оренбург"

Молодежный состав ЦСКА уверенно обыграл "молодежку" "Оренбурга" со счетом 2:0.

Голы в матче на счету 21-летнего защитника Александра Сильянова (на 14 минуте), а также 19-летнего полузащитника Данилы Янова (на 70 минуте).

Ранее в других матчах 2-го тура молодежный состав "Крыльев Советов" разгромил "молодежку" "Арсенала" со счетом 5:1, а молодежный состав "Краснодара" оказался сильнее "Уфы" – 4:0.

Молодежные команды

2-й тур

"ЦСКА – мол." (Москва) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Сильянов, 14 (1:0). Янов, 70 (2:0).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

20 июля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".