Молодежные команды. "Зенит уступил "Уфе", "Локомотив" обыграл "Анжи"

В матче 19-го тура молодежного первенства России "Зенит" проиграл "Уфе" (0:1), а "Анжи" уступил "Локомотиву" (2:3).
Молодежное первенство России
19-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Уфа - мол." (Уфа) - 0:1 (0:1)
Гол: Демин, 6.
Судья: Исаев (Великие Луки).
9 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Анжи - мол." (Махачкала) - "Локомотив - мол." (Москва) - 2:3 (1:1)
Голы: Ягьяев, 5 (1:0). Сулейманов, 6 (1:1). Цаллагов, 68 (1:2). Турищев, 77 (1:3). Агаларов, 85 - с пенальти (2:3).
Судья: Ермаков (Краснодар).
9 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".
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