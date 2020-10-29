Молодежки «Уфы» и «Химок» выдали самый результативный матч в истории первенства

«Уфа» в матче 8-го тура молодежного первенства победила «Химки» (7:6).Пять голов в свой актив записал полузащитник подмосковного клуба Максим Костяев.

После данного матча уфимцы поднялись на пятое место в молодежном первенстве в группе В, имея 11 очков. «Химки» остались на восьмой строчке с шестью очками.

Это самый результативный матч в истории молодежного первенства России.

Молодежные команды

8-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Химки — мол.» (Химки) — 7:6 (5:3)

Голы: Костяев, 2 — с пенальти (0:1). Ковальчук, 8 (1:1). Агаларов, 10 (2:1). Агаларов, 28 (3:1). Костяев, 36 (3:2). Ковальчук, 38 (4:2). Сафронов, 41 (5:2). Костяев, 45 (5:3). Шудров, 58 (6:3). Костяев, 60 — с пенальти (6:4). Костяев, 69 — с пенальти (6:5). Коновалов, 74 (7:5). Киселев, 83 (7:6).

Судья: Силантьев (Самара).

29 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».