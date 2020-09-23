Молодежка «Спартака» победила «Тамбов», «Уфа» разгромила ЦСКА, «Рубин» одолел «Локомотив»

«Спартак» победил «Тамбов» в матче первенства молодежных команд — 3:1. Дубль у красно-белых оформил Илья Голятов.

В другой встрече «Рубин» с минимальным счетом одолел «Локомотив» — 1:0.

Еще в одном матче «Уфа» разгромила ЦСКА — 4:1.

Первенство России

Молодежные команды

3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 3:1 (1:1)

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

23 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Судья: Жолобов (Волжский).

23 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:4 (0:2)

Судья: Танашев (Нальчик).

23 сентября. Москва. Стадион «Октябрь».