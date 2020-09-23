Молодежка «Спартака» победила «Тамбов», «Уфа» разгромила ЦСКА, «Рубин» одолел «Локомотив»
16:02
«Спартак» победил «Тамбов» в матче первенства молодежных команд — 3:1. Дубль у красно-белых оформил Илья Голятов.
В другой встрече «Рубин» с минимальным счетом одолел «Локомотив» — 1:0.
Еще в одном матче «Уфа» разгромила ЦСКА — 4:1.
Первенство России
Молодежные команды
3-й тур
«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 3:1 (1:1)
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
23 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)
Судья: Жолобов (Волжский).
23 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:4 (0:2)
Судья: Танашев (Нальчик).
23 сентября. Москва. Стадион «Октябрь».
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