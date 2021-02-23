«Уфа» вылетела в Москву, где будет готовиться к матчу против «Химок»
16:50
23 февраля футбольный клуб «Уфа» вылетел в Москву, где начнет подготовку к игре 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Тренироваться команда будет на «Сапсан-Арене», сообщает пресс-служба клуба.
Игра состоится 27 февраля. Время начала матча — 14.00 (мск).
В воскресенье, 21 февраля, стало известно, что запланированный на понедельник матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» был перенесен на 3 марта из-за сложных погодных условий в Уфе.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур
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